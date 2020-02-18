В "Голосе" рассказали, что предусматривает план деоккупации Донбасса и Крыма

План деоккупации Донбасса и аннексированного Россией Крыма предусматривает длительное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны, реформирование ВСУ, обновление избирательного законодательства и восстановление экономики.

Источник: глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "План дальнейшей деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий означает, что единственной возможной причиной каких-либо дальнейших переговоров и действий является прекращение огня."

Детали: По словам лидера "Голоса", без долгосрочного прекращения обстрелов, любые обещания обречены на "политическую смерть".

Для того, чтобы предпринять какие-то действия по деоккупации, необходимо, чтобы в течение года или, по меньшей мере, полгода на Донбассе не было огня.

Соответственно, считает Рахманин, должно состояться прекращения боевых действий на год или два.

После того, как состоится долгосрочное прекращение обстрелов на линии разграничения, должны начаться переговоры с участием посредников (ОБСЕ или ТКГ) по созданию демилитаризованной зоны.

"Ее параметры, координаты могут уточняться, но наверное, это должна быть полоса шириной минимум в 2,5 км. Прекращение боевых действий по обоюдному согласию должно продолжаться не менее двух лет. Причем, в случае нарушения условий, создается временная административная полоса", – объяснил Рахманин.

При этом, считает политик, контролировать эту полосу со своей стороны могут украинские пограничники. Между сторонами в этой демилитаризованной зоне также могут действовать международные наблюдатели или полицейская миссия.

"Это означает, что на временной административной полосе на стационарной основе в течение некоторого времени создается определенная зона безопасности, где параллельно ведутся переговоры".

Следующий шаг плана – развитие экономической привлекательности приграничных областей Донбасса и Крыма.

"Эти освобожденные территории должны получить наибольший режим экономических преференций. Точно не идет речь о свободной экономической зоне, так как эта модель в Украине не работает, но об определенных льготах, предоставляемых государством, создание новых рабочих мест, дополнительных условий для инвесторов, чтобы создать образцовые экономические зоны ", – рассказал глава фракции.

Дальнейшим пунктом плана являются дипломатические переговоры касательно оккупированного Россией Крыма. Как считает Рахманин, для этого необходимо принять закон о временно оккупированных территориях. В нем "через запятую должны быть Крым и Донбасс".

Также "Голос" отмечает необходимость реформирования ВСУ, что очень сложно реализовать в условиях войны.

Кроме этого, нужно уточнить избирательное законодательство и законодательство, касающееся лиц, пострадавших в результате боевых действий.

Воплощение такого плана может занять примерно пять лет. Полноценно представить указанный концепт фракция планирует на следующей неделе. При этом Рахманин подчеркнул, что это не окончательная версия, а идея плана заключается как раз в том, что он может корректироваться.

Также председатель парламентской фракции добавил, что для воплощения такого плана необходима поддержка большинства Верховной Рады.

Этому предшествовало: Накануне партия "Голос" объявила, что вскоре представит собственный план деоккупации Донбасса и Крыма и пригласила коллег из других партий присоединиться к работе над таким планом.