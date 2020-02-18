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Бойовики спробували перейти лінію розмежування на Луганщині, триває бій

Вівторок, 18 лютого 2020, 07:59
Бойовики спробували перейти лінію розмежування на Луганщині, триває бій

У вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, – Україна зазнала втрат.

Джерел: штаб Операції об’єднаних сил  

Дослівно : "Зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Станом на зараз (8:45) триває бій.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати".

Деталі: Штаб зазначає, що підрозділи ОС "дають адекватну відповідь збройним формуванням", завдають окупантам вогневого ураження "з метою придушення їхньої збройної активності".

 

Втрати противника уточнюють.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасбойові діїРозведення силЗолоте
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