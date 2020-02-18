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Боевики попытались перейти линию разграничения на Луганщине, продолжается бой

Вторник, 18 февраля 2020, 07:59
Боевики попытались перейти линию разграничения на Луганщине, продолжается бой

Во вторник утром боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, – Украина понесла потери.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас (8:45) идет бой.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери".

Детали: Штаб отмечает, что подразделения ОС "дают адекватный ответ вооруженным формированием", наносят оккупантам огневое поражения "с целью подавления их вооруженной активности".

 

Потери противника уточняют.

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Темы: ООСДонбассбоевые действияРазведение силЗолотое
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