Колишній президент України Віктор Янукович в шосту річницю розстрілів на Майдані написав звернення, в якому висловив надію, що президент Володимир Зеленський зможе "об'єднати країну", і заявив про готовність допомогти йому.

Джерело: звернення Януковича, опубліковане його адвокатом в Facebook

Пряма мова: "Після виборів Президента 2019 року народ України відсторонив від влади Порошенко, давши шанс президенту В.Зеленському і його команді об'єднати Україну.

Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні.

Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українського народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці ...

Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю".

Деталі: Янукович вкотре заявив, що події на Майдані в 2014 році були нібито державним переворотом, який розділив країну. При цьому він звинуватив п'ятого президента України Петра Порошенка в розпалюванні "конфлікту" на Донбасі.

Це звернення Янукович написав 18 лютого напередодні шостої річниці масових розстрілів снайперами учасників протестів на Майдані, назвавши їх "кульмінацією боротьби за "світле" майбутнє".

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