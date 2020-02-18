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Янукович хоче допомогти Зеленському "об'єднати країну"

Вівторок, 18 лютого 2020, 10:24
Янукович хоче допомогти Зеленському об'єднати країну

Колишній президент України Віктор Янукович в шосту річницю розстрілів на Майдані написав звернення, в якому висловив надію, що президент Володимир Зеленський зможе "об'єднати країну", і заявив про готовність допомогти йому.

Джерело: звернення Януковича, опубліковане його адвокатом в Facebook

Пряма мова: "Після виборів Президента 2019 року народ України відсторонив від влади Порошенко, давши шанс президенту В.Зеленському і його команді об'єднати Україну.

Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні.

Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці ...

Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю".

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Деталі: Янукович вкотре заявив, що події на Майдані в 2014 році були нібито державним переворотом, який розділив країну. При цьому він звинуватив п'ятого президента України Петра Порошенка в розпалюванні "конфлікту" на Донбасі.

Це звернення Янукович написав 18 лютого напередодні шостої річниці масових розстрілів снайперами учасників протестів на Майдані, назвавши їх "кульмінацією боротьби за "світле" майбутнє".

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайданвійнаРосія
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