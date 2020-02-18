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Янукович хочет помочь Зеленскому "объединить страну"

Вторник, 18 февраля 2020, 10:24
Янукович хочет помочь Зеленскому объединить страну

Бывший президент Украины Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.

Источник: обращение Януковича, опубликованное его адвокатом в Facebook

Прямая речь: "После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину.

Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране.

Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители…

Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю".

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Детали: Янукович в который раз заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом, который разделил страну. При этом он обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании "конфликта" на Донбассе.

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов снайперами участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковичазвания президента.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
  • В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

УП

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Темы: ЯнуковичМайданвойнаРосcия
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