Бывший президент Украины Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.

Источник: обращение Януковича, опубликованное его адвокатом в Facebook

Прямая речь: "После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину.

Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране.

Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители…

Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю".

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Детали: Янукович в который раз заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом, который разделил страну. При этом он обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании "конфликта" на Донбассе.

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов снайперами участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

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