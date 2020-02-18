Синоптик дала радісний прогноз для тих, хто любить зимове сонце

Найближчої доби в Україні опадів не очікується, температура переважно від 0 до 10 градусів тепла.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть одягти чорні окуляри. 19-го лютого в Україні переважатиме суха повітряна маса із сонячними проясненнями. Хіба що в районі Приазов`я є ймовірність незначних дощів, а в Карпатах політає парочка сніжинок.

Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним".

Деталі: Температура повітря найближчої ночі близько нуля, на Сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів.

У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів. За даними синоптика, найближчі серйозніші опади у столиці пройдуть у неділю, 23-го лютого.

Нагадаємо: Середина лютого у столиці б’є температурні рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, метеорологічна зима до Києва не завітала.