Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик дала радостный прогноз для тех, кто любит зимнее солнце

Вторник, 18 февраля 2020, 10:49
Синоптик дала радостный прогноз для тех, кто любит зимнее солнце
Наталья Негрей

В ближайшие сутки в Украине осадков не ожидается, температура преимущественно от 0 до 10 градусов тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки. 19-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Разве что в районе Приазовья вероятность незначительных дождей, а в Карпатах полетает парочка снежинок.

Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому воздух немного посвежеет, ветер будет небольшим, максимум умеренным".

Детали: Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3-5 градусов, завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается +3 +9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​предполагается около +5,+6 градусов. По данным синоптика, в ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

Напомним: Середина февраля в столице бьет температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: