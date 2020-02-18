Синоптик дала радостный прогноз для тех, кто любит зимнее солнце

В ближайшие сутки в Украине осадков не ожидается, температура преимущественно от 0 до 10 градусов тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки. 19-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Разве что в районе Приазовья вероятность незначительных дождей, а в Карпатах полетает парочка снежинок.

Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому воздух немного посвежеет, ветер будет небольшим, максимум умеренным".

Детали: Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до -3-5 градусов, завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается +3 +9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​предполагается около +5,+6 градусов. По данным синоптика, в ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

Напомним: Середина февраля в столице бьет температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.