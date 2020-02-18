Як у березні: в Києві температура побила черговий рекорд

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:10
Наталія Негрей

Минулої доби метеорологи зафіксували черговий температурний рекорд лютого у Києві.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції, 17 лютого у столиці було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік.

Середньодобова температура становила +4,8°С.

Відзначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня.

Нагадаємо: Середина лютого у столиці б’є температурні рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, метеорологічна зима до Києва не завітала.

Українська правда
Теми: погода Київ


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