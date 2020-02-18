Як у березні: в Києві температура побила черговий рекорд
Вівторок, 18 лютого 2020, 11:10
Минулої доби метеорологи зафіксували черговий температурний рекорд лютого у Києві.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції, 17 лютого у столиці було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік.
Середньодобова температура становила +4,8°С.
Відзначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня.
Нагадаємо: Середина лютого у столиці б’є температурні рекорди. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, метеорологічна зима до Києва не завітала.
Українська правда