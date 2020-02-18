Как в марте: в Киеве температура побила очередной рекорд

За прошедшие сутки метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд февраля в Киеве.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 17 февраля в столице был превышен на 0,2°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году.

Среднесуточная температура составляла +4,8° С.

Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта.

Напомним: Середина февраля в столице бьет температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.