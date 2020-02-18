Как в марте: в Киеве температура побила очередной рекорд
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Вторник, 18 февраля 2020, 12:10
За прошедшие сутки метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд февраля в Киеве.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: По данным наблюдений метеостанции, 17 февраля в столице был превышен на 0,2°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году.
Среднесуточная температура составляла +4,8° С.
Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта.
Напомним: Середина февраля в столице бьет температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.
Украинская правда
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