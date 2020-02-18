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У Конституції РФ хочуть закріпити довічну недоторканність Путіна

Вівторок, 18 лютого 2020, 11:41
У Конституції РФ хочуть закріпити довічну недоторканність Путіна

У робочій групі з підготовки пропозицій щодо зміни Конституції РФ повідомили, що в основний документ пропонується внести пункт про недоторканність екс-президентів.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: З ініціативою закріпити недоторканність екс-президентів виступила Катерина Лахова, голова Союзу жінок Росії.

"Пропонується закріпити, що президент, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді або достроково, має недоторканність", – сказала вона.

Вона стверджує, що недоторканність президента після закінчення його повноважень буде гарантією незалежності його діяльності.

Для довідки: Зараз недоторканність президента Росії, що припинив виконання своїх повноважень, закріплена прийнятим в 2001 році федеральним законом. Його не можуть притягнути до відповідальності за діяння, вчинені під час перебування на посаді глави держави, а також затримати, заарештувати, обшукувати, допитувати або оглядати, якщо це робиться в рамках проваджень у справах, пов'язаних з виконанням ним повноважень.

При цьому в разі вчинення тяжкого злочину в період виконання повноважень його можуть позбавити недоторканності. Для цього голова Слідчого комітету має направити подання до Держдуми. Якщо нижня палата дає згоду на зняття недоторканності, відповідну постанову направляють в Раду Федерації, яка має розглянути це питання протягом трьох місяців.

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • За даними опитування "Левада-центр", який в Росії внесений в так званий реєстр іноземних агентів, 47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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