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В Конституции РФ хотят закрепить пожизненную неприкосновенность Путина

Вторник, 18 февраля 2020, 11:41
В Конституции РФ хотят закрепить пожизненную неприкосновенность Путина

В рабочей группе по подготовке предложений по изменению Конституции РФ сообщили, что в основной документ предлагается внести пункт о неприкосновенности экс-президентов.

Источник: "РИА Новости"

Детали: С инициативой закрепит неприкосновенность экс-президентов выступила Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России.

"Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", – сказала она.

Она утверждает, что неприкосновенность президента после окончания его полномочий  будет гарантией независимости его деятельности.

Для справки: Сейчас неприкосновенность президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплена принятым в 2001 году федеральным законом. Его не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если это делается в рамках производств по делам, связанным с исполнением им полномочий.

При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий его могут лишить неприкосновенности. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совфед, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • По данным опроса "Левада-центр", который в России внесен в так называемый реестр иностранных агентов, 47% россиян считают, что поправки в Конституцию РФ вносятся в интересах Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

Темы: ПутинРосcия
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