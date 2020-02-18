Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не став оцінювати майбутній спецефір телеканалу "Інтер" до 23 лютого, пославшись на те, що в Україні "етичні норми залишаються на розсуд окремих громадян".

Джерело: Бородянський у коментарі журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки телеканалу, "який в межах українського законодавства покаже деякі фільми".

Пряма мова: "Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, чи не мають відсилань до законодавства, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників".

Що передувало: Телеканал "Інтер", що належить бізнесменам Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, анонсував у своєму телепрограмі на 22-23 лютого покази військових радянських і російських фільмів. При цьому спецефір озаглавлений слоганом "Всім, хто залишився вірним своїй батьківщині, присвячується".

Чому це важливо: Дата 23 лютого була встановлена ​​як свято День захисника вітчизни в РРФСР 27 січня 1922 року. Свято широко відзначається в Росії і низці деяких країн СНД.

Третій президент України Віктор Ющенко, намагаючись змінити радянські традиції, зробив 6 грудня Днем української армії на противагу 23 лютого. Однак багато людей продовжили вітати 23 лютого чоловіків зі святом. Після початку масштабної гібридної військової агресії РФ проти України п'ятий президент Петро Порошенко в 2014 році визначив Днем захисника України 14 жовтня.