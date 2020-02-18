Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не став оцінювати майбутній спецефір телеканалу "Інтер" до 23 лютого, пославшись на те, що в Україні "етичні норми залишаються на розсуд окремих громадян".

Джерело: Бородянський у коментарі журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки телеканалу, "який в межах українського законодавства покаже деякі фільми".

Пряма мова: "Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, чи не мають відсилань до законодавства, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників".

Що передувало: Телеканал "Інтер", що належить бізнесменам Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, анонсував у своїй телепрограмі на 22-23 лютого покази військових радянських і російських фільмів. При цьому спецефір озаглавлений слоганом "Всім, хто залишився вірним своїй батьківщині, присвячується".

Чому це важливо: Дата 23 лютого була встановлена ​​як свято День захисника вітчизни в РРФСР 27 січня 1922 року. Свято широко відзначається в Росії і низці деяких країн СНД.

У 1993 році Верховна Рада зпровадила нове свято - День української армії, що відзначається 6 грудня. Однак багато людей продовжили вітати 23 лютого чоловіків зі святом. Після початку масштабної гібридної військової агресії РФ проти України п'ятий президент Петро Порошенко в 2014 році визначив Днем захисника України 14 жовтня.