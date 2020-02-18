Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бородянський про телепрограму "Інтера" на 23 лютого: У нас демократична країна

Вівторок, 18 лютого 2020, 11:51
Бородянський про телепрограму Інтера на 23 лютого: У нас демократична країна

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не став оцінювати майбутній спецефір телеканалу "Інтер" до 23 лютого, пославшись на те, що в Україні "етичні норми залишаються на розсуд окремих громадян".

Джерело: Бородянський у коментарі журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки телеканалу, "який в межах українського законодавства покаже деякі фільми".

Пряма мова: "Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, чи не мають відсилань до законодавства, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників".

Що передувало: Телеканал "Інтер", що належить бізнесменам Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, анонсував у своїй телепрограмі на 22-23 лютого покази військових радянських і російських фільмів. При цьому спецефір озаглавлений слоганом "Всім, хто залишився вірним своїй батьківщині, присвячується".

Чому це важливо: Дата 23 лютого була встановлена ​​як свято День захисника вітчизни в РРФСР 27 січня 1922 року. Свято широко відзначається в Росії і низці деяких країн СНД.

У 1993 році Верховна Рада зпровадила нове свято - День української армії, що відзначається 6 грудня. Однак багато людей продовжили вітати 23 лютого чоловіків зі святом. Після початку масштабної гібридної військової агресії РФ проти України п'ятий президент Петро Порошенко в 2014 році визначив Днем захисника України 14 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: