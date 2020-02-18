Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не стал оценивать готовящийся спецэфир телеканала "Интер" к 23 февраля, сославшись на то, что в Украине "этические нормы остаются на усмотрение отдельных граждан".



Источник: Бородянский в комментарии журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: В частности, министр заявил, что не будет давать оценки телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы".



Прямая речь: "Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей".

Что предшествовало: Телеканал "Интер", принадлежащий бизнесменам Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину, анонсировал в своей телепрограмме на 22-23 февраля показы военных советских и российских фильмов. При этом спецэфир озаглавлен слоганом "Всем, кто остался верен своей родине, посвящается".

Почему это важно: Дата 23 февраля была установлена как праздник День защитника отечества в РСФСР 27 января 1922 года. Праздник широко отмечается в России и ряде некоторых стран СНГ.

Третий президент Украины Виктор Ющенко, пытаясь изменить советские традиции, сделал 6 декабря Днем украинской армии в противовес 23 февраля. Однако многие люди продолжили поздравлять 23 февраля мужчин с праздником. После начала масштабной гибридной военной агрессии РФ против Украины пятый президент Петр Порошенко в 2014 году определил Днем защитника Украины 14 октября.