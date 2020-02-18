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Бородянский о телепрограмме "Интера" на 23 февраля: У нас демократическая страна

Вторник, 18 февраля 2020, 11:51
Бородянский о телепрограмме Интера на 23 февраля: У нас демократическая страна

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не стал оценивать готовящийся спецэфир телеканала "Интер" к 23 февраля, сославшись на то, что в Украине "этические нормы остаются на усмотрение отдельных граждан".

Источник: Бородянский в комментарии журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: В частности, министр заявил, что не будет давать оценки телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы".

Прямая речь: "Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей".

Что предшествовало: Телеканал "Интер", принадлежащий бизнесменам Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину, анонсировал в своей телепрограмме на 22-23 февраля показы военных советских и российских фильмов. При этом спецэфир озаглавлен слоганом "Всем, кто остался верен своей родине, посвящается".

Почему это важно: Дата 23 февраля была установлена как праздник День защитника отечества в РСФСР 27 января 1922 года. Праздник широко отмечается в России и ряде некоторых стран СНГ.

В 1993 году Верховная Рада ввела новый праздник - День украинской армии, который отмечается 6 декабря. Однако многие продолжили поздравлять 23 февраля мужчин с праздником. После начала масштабной гибридной военной агрессии РФ против Украины пятый президент Петр Порошенко в 2014 году определил Днем защитника Украины 14 октября.

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Темы: телевидениепропаганда
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