Без паніки: масштабні антитерористичні навчання почалися на Київщині
Відсьогодні і до 21 лютого на території Білої Церкви та прилеглих районів Київської області відбуватимуться масштабні антитерористичні навчання.
Джерело: МВС
Деталі: У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та представники органів державної влади
Правоохоронці звертаюся до українців з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.
Дослівно МВС: "Закликаємо усіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставтесь до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звертаємо Вашу увагу на необхідності завчасного планування своїх маршрутів, враховуючи можливі обмеження".
Що передувало: СБУ заздалегідь анонсували антитерористичні навчання. Застерігалось, що в окремих районах населених пунктів буде спостерігатися зосередження спецпризначенців та військових.