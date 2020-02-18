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Без паники: масштабные антитеррористические учения начались в Киевской области

Вторник, 18 февраля 2020, 13:11
Без паники: масштабные антитеррористические учения начались в Киевской области

С 18 и до 21 февраля на территории Белой Церкви и прилегающих районов Киевской области пройдут масштабные антитеррористические учения.

Источник: МВД

Детали: В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и представители органов государственной власти.

Правоохранители обращаются к украинцам с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Дословно МВД: "Призываем всех жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам и возможным ограничениям и обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая возможные ограничения".

Что предшествовало: СБУ заранее анонсировали антитеррористические учения. Оговаривалось, что в отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных.

Украинская правда
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