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Держкіно заборонило фільм за участю Зеленського

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:51
Держкіно заборонило фільм за участю Зеленського

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) в 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, з яких два російських, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Держкіно

Деталі: У список фільмів, заборонених в 2019 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України потрапило 5 фільмів.

Три з них заборонені на підставі закону про "Про кінематографію" та наказів Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", на підставі звернення Служби безпеки України.

Зокрема, мова йде про два іноземних фільми: "Мачете" (реж. Родрігес Р., 2008 р., США), через те, що там знімається американський актор Стівен Сігал, і "Бешкетники з Тімпельбаха" (реж. Бері Н., 2008 р., Франція), через те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє.

Третім фільмом з цієї категорії є "Вісім перших побачень" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 року), оскільки там знімалася російська актриса Катерина Варнава, вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.

Одним з продюсерів і сценаристів даного фільму є тепер чинний президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв в ньому одну з головних ролей.

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів були заборонені два російські фільми: "Я так не думаю" (реж. Д.Даніелян 2017 р.) і "Стріла" (реж. Є. Нікітін, 2017 р .)

Нагадаємо:

  • 29 листопада 2017 року Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів", які знімала студія "Квартал 95" Зеленського.
  • Причиною була заборона російському акторові Федору Добронравову, який публічно підтримує анексію Криму і відвідував окупований півострів, на в'їзд в Україну на 3 роки.
  • 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд Добронравову й анулював заборону на ретрансляцію серіалу "Свати".

"Українська правда" в Threads

Теми: кіноЗеленський
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