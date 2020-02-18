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Госкино запретило фильм с участием Зеленского

Вторник, 18 февраля 2020, 13:51
Госкино запретило фильм с участием Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Госкино

Детали: В список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попало 5 фильмов.

Три из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о двух иностранных фильмах: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.), поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.)

Напомним:

  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов", который снимала студия "Квартал 95" Зеленского.
  • Причиной был запрет российскому актеру Федору Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров, на въезд в Украину на 3 года.
  • 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправнымзапрет на въезд Добронравову и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты".

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Темы: киноЗеленский
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