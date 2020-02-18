Госкино запретило фильм с участием Зеленского

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Вторник, 18 февраля 2020, 14:51

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попало 5 фильмов.

Три из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о двух иностранных фильмах: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.)

Напомним:

  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов", который снимала студия "Квартал 95" Зеленского.
  • Причиной был запрет российскому актеру Федору Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров, на въезд в Украину на 3 года.
  • 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправнымзапрет на въезд Добронравову и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты".

Темы: кино Зеленский


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