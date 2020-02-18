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П'ятеро рибалок провалилися під кригу на Харківщині, врятували не всіх

Вівторок, 18 лютого 2020, 15:11
П'ятеро рибалок провалилися під кригу на Харківщині, врятували не всіх

18 лютого у Харківський області сталися нещасні випадки на водоймах – п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув.

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: О 12:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під кригу провалились двоє рибалок. Подія сталась на водоймі "Перемога" міста Богодухів Харківської області на відстані близько 300 метрів від берега.

Один з чоловіків потонув відразу, іншого, мешканця Харкова, врятували місцеві спільно з рятувальниками ДСНС.

Для порятунку рибалки застосували гумовий човен та рятівні мотузки. Тіло загиблого дістали з ополонки.

 

О 12:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в с. Вільхівка Харківського району під кригу провалились троє рибалок.

Коли рятувальники прибули на місце події, вони побачили, що на відстані біля 30 метрів від берега на кризі перерубував чоловік, який провалився та по груди був у воді. Двох інших рибалок вже вдалося врятувати іншим рибалкам.

Щоб врятувати чоловіка, котрий вже сильно замерз, рятувальники задіяли пожежні драбини та рятівні мотузки.

Діставшись до потерпілого, рятувальники витягли його з крижаної води та доправили до берега.

Усіх трьох чоловіків (один місцевий мешканець та два мешканці Харкова) бригадою медиків було госпіталізовано до харківської лікарні.

Що було раніше: 17 лютого у місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід. Двоє потонули, одного вдалося врятувати.

20 січня Держслужба з надзвичайних ситуацій закликала громадян не виходити на тонку кригу і застерегти від цього своїх дітей.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяХарківська областьвода
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