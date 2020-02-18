Пятеро рыбаков провалились под лед на Харьковщине, спасли не всех

18 февраля в Харьковской области произошли несчастные случаи на водоемах - пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: В 12:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое рыбаков. Происшествие случилось на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области на расстоянии около 300 метров от берега.

Один из мужчин утонул сразу, второго, жителя Харькова, спасли местные вместе со спасателями ГСЧС.

Для спасения рыбаки применили резиновую лодку и спасательные веревки. Также из проруби достали тело погибшего.

В 12:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что на расстоянии 30 метров от берега на льду находился человек, который провалился и по грудь был в воде. Двух других рыбаков уже удалось спасти другим рыбакам.

Чтобы спасти мужчину, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки.

Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Всех троих мужчин (один местный житель и двое харьковчан) бригада медиков госпитализировала в харьковскую больницу.

Что было раньше: 17 февраля в городе Лозовая Харьковской области трое подростков 2007 года рождения провалились на пруду под лед. Двое утонули, одного удалось спасти.

20 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала граждан не выходить на тонкий лед и предостеречь от этого своих детей.