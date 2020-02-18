Паніка через коронавірус: на Тернопільщині влаштували мітинг протесту

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Вівторок, 18 лютого 2020, 18:46

Близько 300 людей зібралися в Микулинцях Теребовлянського району Тернопільської області на протест проти ввезення 98-ми евакуйованих з Китаю людей.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на заступницю голови райради Ольгу Трапову

Деталі: За її словами, 20 лютого до caнaторію "Медобори", що в cелі Конопківкa біля Микулинців, мaють привезти евaкуйовaних з Китaю людей нa карантин і обcервaційні зaходи. Вони мають перебувати там 14 днів.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель повідомив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України.

Директор санаторію Василь Мартинюк каже, що йому повідомили, що "Медобори" і ще кілька закладів для карантину підходять.

Натомість, як розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, у правоохоронців немає інформації про те, що евакуйованих з Китаю людей привезуть саме на Тернопільщину.

Передісторія:

  • 20 лютого вранці до України з Китаю має прибути літак з евакуйованими українцями.
  • У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що досі не визначили, куди відправлять евакуйованих.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні сили спеціально підбурюють людей на акції протесту через нібито неналежними заходами з евакуації українців.

Теми: коронавірус мітинги Тернопільська область


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