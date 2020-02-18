Паника из-за коронавируса: на Тернопольщине устроили митинг протеста

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Вторник, 18 февраля 2020, 18:46

Около 300 человек собрались в Микулинцах Теребовлянского района Тернопольской области на протест против ввоза 98-ми эвакуированных из Китая людей.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на зампредседателя райсовета Ольгу Трапову

Детали: По ее словам, 20 февраля в caнaторий "Медоборы", который находится в cеле Конопковкa урядом с Микулинцами, должны привезти евaкуированных из Китaя людей нa карантин и обcервaционные мероприятия. Они должны находиться там 14 дней.

Глава Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель сообщил, что официального подтверждения этой информации нет. По его словам, место для карантина ищут во всех областях Украины.

Директор санатория Василий Мартынюк говорит, что ему сообщили, что "Медоборы" и еще несколько заведений для карантина подходят.

При этом, как рассказал начальник Нацполиции области Александр Богомол, у правоохранителей нет информации о том, что эвакуированных из Китая людей привезут именно в Тернопольскую область.

Предыстория:

  • 20 февраля утром в Украину из Китая должен прибыть самолет с эвакуированными украинцами.
  • В Министерстве здравоохранения говорят, что до сих пор не определили, куда отправят эвакуированных.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые политические силы специально подстрекают людей на акции протеста из-за якобы ненадлежащих мер по эвакуации украинцев.

Темы: коронавирус митинги Тернопольская область


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