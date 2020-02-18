Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки

Вівторок, 18 лютого 2020, 12:05
Зеленський пригрозив деяким політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні сили підбурюють людей перекривати дороги у зв'язку із нібито неналежними заходами протидії коронавірусу Covid-19 в Україні.

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова: "Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей… ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам… звертаються до людей, місцевих мешканців і підбурюють їх перекривати дороги".

Деталі: За словами Зеленського, деякі ЗМІ розповсюдили дезінформацію, що українців евакуюють з Китаю "кудись не туди, і не все для цього готове". "Є декілька варіантів і ми повністю готові", - відповів на це він.

Президент наголосив, що ситуація із вірусною загрозою перебуває під "повним контролем" української влади.

Інші деталі він не пояснив.

Пряма мова: "А з приводу цих політичних "товарищей" хочу вам сказати правду: Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян - а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний, та й просто людський – я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки!"

Знати більше:

Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • У вівторок, 18 лютого, до Китаю вирушає український літак для евакуації українців з епіцентру розповсюдження смертельного коронавірусу Covid-19 міста Ухань. При цьому на борт літака не пускатимуть людей із симптомами ГРВІ.
  • В Україні вже готові два заклади для карантину. Один з них основний і один резервний, на випадок якщо щось станеться в момент евакуації. Прибулих пасажирів і членів екіпажу розмістять тут на 14 днів.
  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийопозиціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: