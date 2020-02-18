Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні сили підбурюють людей перекривати дороги у зв'язку із нібито неналежними заходами протидії коронавірусу Covid-19 в Україні.

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони

Пряма мова: "Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей… ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам… звертаються до людей, місцевих мешканців і підбурюють їх перекривати дороги".

Деталі: За словами Зеленського, деякі ЗМІ розповсюдили дезінформацію, що українців евакуюють з Китаю "кудись не туди, і не все для цього готове". "Є декілька варіантів і ми повністю готові", - відповів на це він.

Президент наголосив, що ситуація із вірусною загрозою перебуває під "повним контролем" української влади.

Інші деталі він не пояснив.

Пряма мова: "А з приводу цих політичних "товарищей" хочу вам сказати правду: Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян - а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний, та й просто людський – я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки!"

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