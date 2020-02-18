Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки
Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні сили підбурюють людей перекривати дороги у зв'язку із нібито неналежними заходами протидії коронавірусу Covid-19 в Україні.
Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони
Пряма мова: "Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей… ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам… звертаються до людей, місцевих мешканців і підбурюють їх перекривати дороги".
Деталі: За словами Зеленського, деякі ЗМІ розповсюдили дезінформацію, що українців евакуюють з Китаю "кудись не туди, і не все для цього готове". "Є декілька варіантів і ми повністю готові", - відповів на це він.
Президент наголосив, що ситуація із вірусною загрозою перебуває під "повним контролем" української влади.
Інші деталі він не пояснив.
Пряма мова: "А з приводу цих політичних "товарищей" хочу вам сказати правду: Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян - а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний, та й просто людський – я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки!"
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Передісторія:
- У вівторок, 18 лютого, до Китаю вирушає український літак для евакуації українців з епіцентру розповсюдження смертельного коронавірусу Covid-19 міста Ухань. При цьому на борт літака не пускатимуть людей із симптомами ГРВІ.
- В Україні вже готові два заклади для карантину. Один з них основний і один резервний, на випадок якщо щось станеться в момент евакуації. Прибулих пасажирів і членів екіпажу розмістять тут на 14 днів.
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.