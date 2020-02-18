Смерть ветерана АТО від побоїв: підозрювані постали перед судом

Підозрювані у жорстокому побитті сімейної пари у Києві, що призвело до смерті чоловіка – ветерана АТО Ігоря Панова, постали перед судом.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Наразі обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду Києва.

Пряма мова Максимець: "12 березня відбудеться перше засідання по суті, на якому прокурор зачитає обвинувальний акт. Також суд встановить порядок дослідження доказів та заслухає позицію обвинувачених чи визнають вони свою провину. Під час слідства підозрювані свою вину заперечували. Однак зібраних органом слідства доказів достатньо для пред’явлення їм обвинувачення у цьому жорсткому нападі".

Що передувало: Двом підозрюваним у жорстокому побитті подружжя у Києві, що призвело до смерті чоловіка, змінили підозру на умисне вбивство.

Відносно обох підозрюваних обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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