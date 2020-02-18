Смерть ветерана АТО от побоев: подозреваемые предстали перед судом
Подозреваемые в жестоком избиении семейной пары в Киеве, что привело к смерти мужа – ветерана АТО Игоря Панова, предстали перед судом.
Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Детали: Сейчас обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд Киева.
Прямая речь Максимец: "12 марта состоится первое заседание по существу, на котором прокурор зачитает обвинительный акт. Также суд установит порядок исследования доказательств и заслушает позицию обвиняемых, признают ли они свою вину. Во время следствия подозреваемые свою вину отрицали. Однако собранных органом следствия доказательств достаточно для предъявления им обвинения в этом жестком нападении".
Что предшествовало: Двум подозреваемым в жестоком избиении супругов в Киеве, что привело к смерти человека, изменили подозрение на умышленное убийство.
В отношении обоих подозреваемых избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Предыстория:
- На Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября. Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
- В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
- Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Панов умер в больнице.
- Святошинский районный суд Киева взял под стражу на 2 месяца без альтернативы внесения залога двух подозреваемых в жестоком нападении: сына потерпевшей и его друга 1989 и 1990 рождения.