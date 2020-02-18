Смерть ветерана АТО от побоев: подозреваемые предстали перед судом

Подозреваемые в жестоком избиении семейной пары в Киеве, что привело к смерти мужа – ветерана АТО Игоря Панова, предстали перед судом.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Сейчас обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд Киева.

Прямая речь Максимец: "12 марта состоится первое заседание по существу, на котором прокурор зачитает обвинительный акт. Также суд установит порядок исследования доказательств и заслушает позицию обвиняемых, признают ли они свою вину. Во время следствия подозреваемые свою вину отрицали. Однако собранных органом следствия доказательств достаточно для предъявления им обвинения в этом жестком нападении".

Что предшествовало: Двум подозреваемым в жестоком избиении супругов в Киеве, что привело к смерти человека, изменили подозрение на умышленное убийство.

В отношении обоих подозреваемых избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Предыстория: