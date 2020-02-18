Путин официально уволил Суркова

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Источник: указ Путина на сайте Кремля

Дословно: "Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации".

Детали: Документ вступает в силу со дня подписания.

Что было ранее: 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Российские СМИ предполагали, что Козаку отойдет часть обязанностей Суркова.

25 января стало известно, что Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Читайте также: Двигатель федерализации, партнер Додона: чем известен Козак, новый "куратор Украины" в Кремле

Напомним,