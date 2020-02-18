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Ліга Чемпіонів: "Атлетико" переміг "Ліверпуль", "Боруссія" - "ПСЖ"

Вівторок, 18 лютого 2020, 23:26
Ліга Чемпіонів: Атлетико переміг Ліверпуль, Боруссія - ПСЖ

Іспанський "Атлетико" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів у Мадриді з рахунком 1:0 переміг англійський "Ліверпуль". Єдиний гол в цій грі був забитий вже на четвертій хвилині поєдинку. Після подачі кутового пройшов рикошет, і Сауль Нігес з кількох метрів пробив Аліссона - 1:0.

У першому таймі в іспанців був ще один момент в цій грі, але удар Альваро Мората відбив Аліссон. Ліверпульці мали тотальну перевагу у володінні м`ячем (33% на 67%), але не за моментами. Ще в перші 45-ть хвилин Мохамед Салах не поцілив у ворота.

У другому таймі "Ліверпуль" мав пару шансів уникнути поразки, але удари Джордана Хендерсона та Салаха були трохи не точними. "Атлетико" мав також момент зробити перевагу більш комфортною, але Мората з вигідної позиції не влучив по м`ячу.

В іншому матчі дня дортмундська "Боруссія" видала феєричну гру у зустрічі з ПСЖ, вигравши з рахунком 2:1. У першому таймі голів не було забито, хоча два гарних шанси були у 19-річного норвежця Ерлінга Холанда. У французів запам`ятався удар зі штрафного Неймара.

На 69-ій хвилині Холанд таки забив свій гол, добивши м`яча у сітку воріт після відсоку від голкіпера ПСЖ - 1:0. Французька команда доволі швидко відігралася. Після прострілу від Кіліана Мбаппе Неймар ударом з кількох метрів розстріляв ворота "Боруссії" - 1:1.

Через дві хвилини Холанд ударом з лінії штрафного у верхній кут воріт забиває другий гол - 2:1. Для Холанда цей м`яч став десятим у нинішньому розіграші Ліги Чемпіонів.

Вже в доданий абітром час ПСЖ міг уникнути поразки, але Тіаго Сілва пробив трохи вище воріт.

Теми: футбол
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