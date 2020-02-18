Лига Чемпионов: "Атлетико" победил "Ливерпуль", "Боруссия" - "ПСЖ"

Испанский "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Мадриде со счетом 1: 0 победил "Ливерпуль". Единственный гол в этой игре был забит уже на четвертой минуте поединка. После подачи углового прошел рикошет, и Сауль Нигес с нескольких метров пробил Алиссон - 1: 0.

В первом тайме у испанцев был еще один момент в этой игре, но удар Мората отразил Алиссон. Ливерпульцы имели тотальное преимущество во владении мячом (33% на 67%), но не по моментам. Еще в первые 45-ть минут Мохамед Салах не попал в ворота.

Во втором тайме "Ливерпуль" имел пару шансов избежать поражения, но удары Джордана Хендерсона и Салаха были немного не точны. "Атлетико" должен также момент сделать предпочтение более комфортной, но Мората из выгодной позиции не попал по мячу.

В другом матче дня дортмундская "Боруссия" выдала феерическую игру во встрече с ПСЖ, выиграв со счетом 2: 1. В первом тайме голов не было забито, хотя два хороших шансы были у 19-летнего норвежца Эрлинга Холланд. У французов запомнился удар со штрафного Неймара.

На шестьдесят девятой минуте Холланд таки забил свой гол, добив мяч в сетку ворот после видсоку от голкипера ПСЖ - 1: 0. Французская команда довольно быстро отыгралась. После прострела от Килиана Мбаппе Неймар ударом с нескольких метров расстрелял ворота "Боруссии" - 1: 1.

Через две минуты Холланд ударом с линии штрафной в верхний угол ворот забивает второй гол - 2: 1. Для Холланд этот мяч стал десятым в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Уже в добавленное абитром время ПСЖ мог избежать поражения, но Тиаго Силва пробил чуть выше ворот.