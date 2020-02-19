Формування Російської Федерації 22 рази відкривали вогонь — ООС

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Середа, 19 лютого 2020, 07:11

18 лютого збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли.

19 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника 4 чоловіка було знищено та ще 6 отримали важкі поранення.

Дослівно: "Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.

Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші".

Деталі: З початком доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає.

Теми: Росія війна ООС


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