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Формирование Российской Федерации 22 раза открывали огонь — ООС

Среда, 19 февраля 2020, 06:11
Формирование Российской Федерации 22 раза открывали огонь — ООС

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы.

19 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.

По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

Дословно: "Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

Следует отметить, что на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватную огневую ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник пригласил режим тишины ".

Детали: С началом эпохи российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет.

Темы: РосcиявойнаООС
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