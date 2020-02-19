Секретар РНБО: Припинення війни не може бути за рахунок втрати суверенітету

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни на Донбасі там мають відбутися вибори за українськими законами.

Джерело: інтерв’ю Данілова телеканалу Україна 24

Пряма мова: "Припинення війни не може бути з того, що ми будемо поступатися своїми територіями або будь-яким своїм суверенітетом".

Він додав, що для завершення війни українські прикордонники мають стати на український кордон, щоб відбулись вибори за українськими законами на українській території.

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