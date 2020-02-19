Секретар РНБО: Припинення війни не може бути за рахунок втрати суверенітету

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Середа, 19 лютого 2020, 11:13

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни на Донбасі там мають відбутися вибори за українськими законами.

Джерело: інтерв’ю Данілова телеканалу Україна 24

Пряма мова: "Припинення війни не може бути з того, що ми будемо поступатися своїми територіями або будь-яким своїм суверенітетом".

Він додав, що для завершення війни українські прикордонники мають стати на український кордон, щоб відбулись вибори за українськими законами на українській території.

Нагадаємо:

  • У команді президента Володимира Зеленського розраховують, що наступна зустріч в нормандському форматі прояснить питання про можливість проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.
  • Сам же Зеленський заявив, що місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов і з порушенням Конституції України.

Теми: Донбас війна РНБО вибори


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