Секретар РНБО: Припинення війни не може бути за рахунок втрати суверенітету
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни на Донбасі там мають відбутися вибори за українськими законами.
Джерело: інтерв’ю Данілова телеканалу Україна 24
Пряма мова: "Припинення війни не може бути з того, що ми будемо поступатися своїми територіями або будь-яким своїм суверенітетом".
Він додав, що для завершення війни українські прикордонники мають стати на український кордон, щоб відбулись вибори за українськими законами на українській території.
Нагадаємо:
- У команді президента Володимира Зеленського розраховують, що наступна зустріч в нормандському форматі прояснить питання про можливість проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.
- Сам же Зеленський заявив, що місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов і з порушенням Конституції України.