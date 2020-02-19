Секретарь СНБО: Прекращение войны не может быть за счет потери суверенитета

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для завершения войны в Донбассе там должны состояться выборы по украинским законам.

Источник: интервью Данилова телеканалу Украина 24

Прямая речь: "Прекращение войны не может быть из того, что мы будем уступать свои территории или любым свой суверенитет".

Он добавил, что для завершения войны украинские пограничники должны стать на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам на украинской территории.

Напомним: