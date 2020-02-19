Секретарь СНБО: Прекращение войны не может быть за счет потери суверенитета

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Среда, 19 февраля 2020, 11:13

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для завершения войны в Донбассе там должны состояться выборы по украинским законам.

Источник: интервью Данилова телеканалу Украина 24

Прямая речь: "Прекращение войны не может быть из того, что мы будем уступать свои территории или любым свой суверенитет".

Он добавил, что для завершения войны украинские пограничники должны стать на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам на украинской территории.

Напомним:

  • В команде президента Владимира Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 местных выборов на временно оккупированной Донбассе.
  • Сам же Зеленский заявил, что местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий и с нарушением Конституции Украины.

Темы: Донбасс война СНБО виборы


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