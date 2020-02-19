Лютий побив шостий температурний рекорд у Києві

Метеорологи зафіксували шостий температурний рекорд лютого у Києві.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.

Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці.

Нагадаємо: Наступної доби у Києві не передбачається суттєвих опадів. У столиці 20 лютого +5+6 градусів.