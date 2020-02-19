Лютий побив шостий температурний рекорд у Києві
Середа, 19 лютого 2020, 10:59
Метеорологи зафіксували шостий температурний рекорд лютого у Києві.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.
Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці.
Нагадаємо: Наступної доби у Києві не передбачається суттєвих опадів. У столиці 20 лютого +5+6 градусів.
Українська правда