Февраль побил шестой температурный рекорд в Киеве
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Среда, 19 февраля 2020, 11:59
Метеорологи зафиксировали шестой температурный рекорд февраля в Киеве.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: По данным наблюдений метеостанции 18 февраля в столице был превышен на 0,9° С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9° С.
Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице.
Напомним: В следующие сутки в Киеве не предполагается существенных осадков. В столице 20 февраля +5 +6 градусов.
Украинская правда
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