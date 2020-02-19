Февраль побил шестой температурный рекорд в Киеве

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Среда, 19 февраля 2020, 11:59
Борис Давиденко

Метеорологи зафиксировали шестой температурный рекорд февраля в Киеве.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции 18 февраля в столице был превышен на 0,9° С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9° С.

Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице.

Напомним: В следующие сутки в Киеве не предполагается существенных осадков. В столице 20 февраля +5 +6 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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