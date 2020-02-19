Зеленський із ревізією поїхав на будівництво лікарні в Бориспіль

Президент Володимир Зеленський разом із міністром МОЗ Зоряною Скалецькою та нардепом Михайлом Радуцьким поїхали оглянути Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Джерело: трансляція Офісу президента

Деталі: Крім Радуцького, Скалецької Зеленського та членів його команди супроводжував голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.

Під час візиту до Зеленського пробивалися люди із різними проханнями. Зокрема, президенту розповіли про дороге лікування дитини за кордоном вартістю 5 млн доларів. Хлопчик, за словами батька, Григорієв Кирил Романович лікується в Ізраїлі.

Він потребує двох блоків хіміотерапій та КТ терапії, аби ввійти в ремісію. Після цього йому мають зробити пересадку кісткового мозку.

Скалецька перебивала батьків хлопчика і радила їм податися на програму лікування за кордоном. Батьки зазначили, що хлопчик лікується по експериментальній КТ терапії, тому за неї не може оплачувати держава.

Зеленський взяв контакти батьків і обіцяв розібратися в ситуації, хоча його здивувала вартість лікування.

Президент закликав керівництво медустанови завершити будівництво до жовтня 2020 року. Його запевнили, що за планом, до кінця червня планується відкрити поліклініку, лікувальний корпус, інфекційне відділення, а пологове – до кінця року.

Після ревізії Зеленський і Скалецька дали короткий брифінг біля медустанови. Зеленський зазначив, що, попри реформу, лікарні не будуть закриватися та попросив Скалецьку пояснити специфіку опорних закладів охорони здоров’я.

Скалецька запевнила, що всі лікарні, які станом на 1 квітня підпишуть угоду із НСЗУ, в незалежності від статусу отримуватимуть державне фінансування.

Присутні громадяни, висловлювали своє негативне ставлення до медичної реформи. Крім того, президента запитали, чому ремонт лікарні коштує дорожче, ніж будівництво нової.

Зеленський відповів, що він не може відповідати за всіх будівельників і лікарні країни, однак, за його словами, куди б він не приїхав із командою, там починається робота і вирішуються проблемні питання.

На питання, чи буде він контролювати і відкривати всі подібні лікарні, Зеленський відповів: "Де зможу, там буду. Чесно!".

Також був присутній секретар Бориспільської міської ради Київської області Ярослав Годунок, якого 10 липня 2019 року Зеленський прогнав із офіційної зустрічі зі словами: "Вийди отсюда, розбійник!".

Годунок розповів про мільйони, які крала попередня районна адміністрація і запитав, коли влада почне із цим розбиратися. Зеленський відповів: "Давайте спочатку добудуємо (лікарню), а потім будемо розбиратися". Президент додав, що немає часу на балачки і порадив звернутися до правоохоронців.