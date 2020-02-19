Зеленский с ревизией поехал на строительство больницы в Борисполь

Президент Владимир Зеленский вместе с министром МЗ Зоряной Скалецкой и нардепом Михаилом Радуцким поехали осмотреть Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: Кроме Радуцкого и Скалецкий, Зеленского и членов его команды сопровождал председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышев.

Во время визита к Зеленскому пробивались люди с различными просьбами. В частности, президенту рассказали о дорогостоящем лечение ребенка за границей стоимостью 5 млн долларов. Мальчик, по словам отца, Григорьев Кирилл Романович лечится в Израиле.

Он требует двух блоков химиотерапии и КТ терапии, чтобы войти в ремиссию. После этого ему должны сделать пересадку костного мозга.

Скалецкая перебила родителей мальчика и советовала им отправиться на программу лечения за рубежом. Родители отметили, что мальчик лечится по экспериментальной КТ терапии, поэтому за нее не может оплачивать государство.

Зеленский взял контакты родителей и обещал разобраться в ситуации, хотя его удивила стоимость лечения.

Также на президента накричала неизвестная женщина, которая назвалась жительницей Донецка, и назвала его предателем.

Президент призвал руководство медучреждения завершить строительство к октябрю 2020 года. Его заверили, что по плану, до конца июня планируется открыть поликлинику, лечебный корпус, инфекционное отделение, а родильное - до конца года.

После ревизии Зеленский и Скалецкая дали короткий брифинг у медучреждения. Зеленский отметил, что, несмотря на реформу, больницы не будут закрываться и попросил Скалецкую объяснить специфику опорных учреждений здравоохранения.

Скалецкая заверила, что все больницы, которые по состоянию на 1 апреля подпишут соглашение с НСЗУ, в независимости от статуса, будут получать государственное финансирование.

Присутствующие граждане, высказывали свое негативное отношение к медицинской реформы. Кроме того, президента спросили, почему ремонт больницы стоит дороже, чем строительство новой.

Зеленский ответил, что он не может отвечать за всех строителей и больницы страны, однако, по его словам, куда бы он ни приехал с командой, там начинается работа и решаются проблемные вопросы.

На вопрос, будет ли он контролировать и открывать все подобные больницы, Зеленский ответил: "Где смогу, там буду. Честно!".

Также на брифинге присутствовал секретарь Бориспольского городского совета Киевской области Ярослав Годунок, которого 10 июля 2019 года Зеленский прогнал с официальной встречи со словами: "Выйди отсюда, разбойник!".

Годунок рассказал о миллионах, которые воровала предыдущая районная администрация и спросил, когда власть начнет с этим разбираться. Зеленский ответил: "Давайте сначала достроим (больницу), а потом будем разбираться". Президент добавил, что нет времени на разговоры и посоветовал обратиться в полицию.