Зеленский соберет известных врачей, чтобы оценить медреформу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медицинскую реформу.

Источник: трансляция Офиса президента

Прямая речь: "Мы договорились, что от президента Украины мы сейчас сделаем коллегию с выдающимися врачами всей страны. Начиная не только с главных врачей, это и фельшера... Все специалисты.

Мы поставили такую ​​задачу. Задача была поставлена ​​вчера (18 февраля). На этой неделе мы соберем эту коллегию.

Я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу части реформы, которая была, части (реформы), которая будет в будущем.

Чтобы и у нас, и у врачей, и у людей не было в будущем никаких сюрпризов.

Этот состав будет объявлен. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ей анализ и сказать туда мы все идем страной или не туда".

В ближайшее время получим группу специалистов, проанализируем и уже после анализа выйдем к обществу и скажем, что в целом происходит".

Детали: По его словам, врачей не будут выбирать по конкурсу, потому что это слишком долго.

Зеленский добавил, что хочет, чтобы анализ состоялся до конца марта, так как с 1 апреля стартует вторая часть медреформы.

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