Військові затримали бойовика на Луганщині

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Середа, 19 лютого 2020, 13:44

На Луганщині затримали бойовика російсько-окупаційних військ.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища на Луганщині.

У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження числився, як особа причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню".

Деталі: Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції ГУ НП у Луганській області, за підозрою у скоєнні злочину передбаченого статтею 260 Карного кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Українська правда
Теми: ОРДЛО тероризм


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