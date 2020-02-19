Військові затримали бойовика на Луганщині
На Луганщині затримали бойовика російсько-окупаційних військ.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища на Луганщині.
У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження числився, як особа причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню".
Деталі: Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції ГУ НП у Луганській області, за підозрою у скоєнні злочину передбаченого статтею 260 Карного кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".