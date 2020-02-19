Военные задержали боевика на Луганщине
Среда, 19 февраля 2020, 12:44
На Луганщине задержали боевика российско-оккупационных войск.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Північ" обнаружили подозрительного человека, пытавшегося пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области.
В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился, как лицо причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию".
Детали: Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Украинская правда