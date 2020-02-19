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Вантажівкам заборонили проїзд по одному з мостів Києва

Середа, 19 лютого 2020, 12:48
Вантажівкам заборонили проїзд по одному з мостів Києва

На мосту Патона у Києві заборонили проїзд вантажівок, щоб знизити навантаження на несучі конструкції моста.

Джерело: повідомлення КП "Центр організації дорожнього руху" Київської міської державної адміністрації у Facebook  

Дослівно: "Задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона, його обстеження та оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху".

Деталі: Повідомляється, що нову схему руху на мосту впроваджуватимуть у кілька етапів. На першому заборонять проїзд вантажівок вагою понад 3,5 тонни.

Наразі комунальники встановлюють на під’їздах до шляхопроводу відповідні дорожні знаки.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року на мосту Патона просіло покриття, через що обмежували рух авто.
  • У лютому у КМДА повідомили, що проведуть обстеження мосту, щоб з’ясувати, якою є експлуатаційна придатність моста та несуча спроможність його конструкцій.
  • Також у КМДА заявляли, що фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту. Але щоб почати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення.  

Українська правда

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Теми: Київдороги
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