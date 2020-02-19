Вантажівкам заборонили проїзд по одному з мостів Києва
Середа, 19 лютого 2020, 12:48
На мосту Патона у Києві заборонили проїзд вантажівок, щоб знизити навантаження на несучі конструкції моста.
Джерело: повідомлення КП "Центр організації дорожнього руху" Київської міської державної адміністрації у Facebook
Дослівно: "Задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона, його обстеження та оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху".
Деталі: Повідомляється, що нову схему руху на мосту впроваджуватимуть у кілька етапів. На першому заборонять проїзд вантажівок вагою понад 3,5 тонни.
Наразі комунальники встановлюють на під’їздах до шляхопроводу відповідні дорожні знаки.
Передісторія:
- У грудні 2019 року на мосту Патона просіло покриття, через що обмежували рух авто.
- У лютому у КМДА повідомили, що проведуть обстеження мосту, щоб з’ясувати, якою є експлуатаційна придатність моста та несуча спроможність його конструкцій.
- Також у КМДА заявляли, що фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту. Але щоб почати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення.
Українська правда