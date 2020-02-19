Грузовикам запретили проезд по одному из мостов Киева
Среда, 19 февраля 2020, 12:48
На мосту Патона в Киеве запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции моста.
Источник: сообщение КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook
Дословно: "Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения".
Детали: Сообщается, что новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.
Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.
Предыстория:
- В декабре 2019 года на мосту Патона просело покрытие, в связи с чем ограничили движение автомобилей.
- В феврале в КГГА сообщили, что проведут обследование моста, чтобы оценить эксплуатационную пригодность моста и несущую способность его конструкций.
- В КГГА также заявляли, что специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения.
Украинская правда