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Грузовикам запретили проезд по одному из мостов Киева

Среда, 19 февраля 2020, 12:48
Грузовикам запретили проезд по одному из мостов Киева

На мосту Патона в Киеве запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции моста.

Источник: сообщение КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook

Дословно: "Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения".

Детали: Сообщается, что новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.

Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.

Предыстория:

  • В декабре 2019 года на мосту Патона просело покрытие, в связи с чем ограничили движение автомобилей.
  • В феврале в КГГА сообщили, что проведут обследование моста, чтобы оценить эксплуатационную пригодность моста и несущую способность его конструкций.
  • В КГГА также заявляли, что специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения.   

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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