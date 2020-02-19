Грузовикам запретили проезд по одному из мостов Киева

На мосту Патона в Киеве запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции моста.

Источник: сообщение КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook

Дословно: "Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения".

Детали: Сообщается, что новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.

Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.

Предыстория: