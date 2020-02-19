Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП у Броварах, арештували на 2 місяці

Голосіївським районним судом міста Києва працівнику поліції, який допустив наїзд на пішоходів у місті Бровари, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Джерело: пресслужба прокуратури Київської області

Дослівно: "Установлено, що співробітник ГУНП у Київській області 16 лютого 2020 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля, наближаючись до регульованого пішохідного переходу не вжив заходів до зупинки керованого транспортного засобу та допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину на дозволяючий сигнал світлофора, що спричинило смерть одного з потерпілих та отримання тілесних ушкоджень другим".

Деталі: Поліцейського затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

У разі доведення вини, особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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