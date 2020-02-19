Устроивший смертельное ДТП в Броварах полицейский арестован на 2 месяца

Голосеевский районный суд города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области

Дословно: "Установлено, что сотрудник ГУНП в Киевской области 16 февраля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу не принял меры к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, повлекшее смерть одного из пострадавших и получения телесных повреждений другим".

Детали: Полицейского задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Предыстория: