Устроивший смертельное ДТП в Броварах полицейский арестован на 2 месяца
Голосеевский районный суд города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области
Дословно: "Установлено, что сотрудник ГУНП в Киевской области 16 февраля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу не принял меры к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, повлекшее смерть одного из пострадавших и получения телесных повреждений другим".
Детали: Полицейского задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Предыстория:
- 16 февраля в Броварах Киевской области сотрудник полиции совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе.
- После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия.
- В результате наезда 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один, 31-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.
- Полицейского уволили из рядов Национальной полиции Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.