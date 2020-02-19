Устроивший смертельное ДТП в Броварах полицейский арестован на 2 месяца

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Среда, 19 февраля 2020, 14:15
ГБР

Голосеевский районный суд города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области

Дословно: "Установлено, что сотрудник ГУНП в Киевской области 16 февраля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу не принял меры к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, повлекшее смерть одного из пострадавших и получения телесных повреждений другим".

Детали: Полицейского задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Предыстория:

  • 16 февраля в Броварах Киевской области сотрудник полиции совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе.
  • После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия.
  • В результате наезда 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один, 31-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.
  • Полицейского уволили из рядов Национальной полиции Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Украинская правда
Темы: ДТП полиция Киевская область


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