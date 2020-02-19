"Кухаря Путіна" литовці хочуть внести до санкційного списку ЄС

Комітет із національної безпеки і оборони литовського парламенту планує просити Міністерство закордонних справ, щоб воно вжило заходи для внесення російського підприємця Євгена Пригожина і його майна у "чорний список" Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова голови комітету Дайнюса Гайжаускаса після засідання: "Ця особа дійсно досить відома, і відома тим, що він близький до кремлівської адміністрації, тим чи іншим чином пов'язаний не тільки з приватною військовою компанією "Вагнер", але й з кібернетичною безпекою або втручанням у виборчі системи, тому така особа повинна опинитися і в списку санкцій ЄС".

Деталі: Наступного тижня комітет має намір розглянути пропозицію "зобов'язати МЗС включити Пригожина в санкції ЄС".

У середу парламентський комітет з'ясовував, з якою метою в кінці січня в Вільнюсі приземлявся літак, який пов'язують з Пригожиним.

За словами Гайжаускаса, встановлено, що літак прибув на ремонт в одну з компаній, що належать литовській групі компаній авіаційного бізнесу Avia Solutions Group, контрольованій Гедимінасом Жемялісом.

"Ми знаємо, що він прибув саме для ремонтних робіт, але ремонт, наскільки ми знаємо, не був здійснений, коли з'ясувалося, що стосовно цього борту все ж застосовуються санкції Мінфіну США", - сказав голова комітету.

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