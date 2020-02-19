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"Повара Путина" литовцы хотят внести в санкционный список ЕС

Среда, 19 февраля 2020, 13:39

Комитет по национальной безопасности и обороне литовского парламента планирует просить Министерство иностранных дел, чтобы оно приняло меры для внесения российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в "черный список" Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Пряма речь главы комитета Дайнюса Гайжаускаса после заседания: "Этот человек действительно достаточно известен, и известен тем, что он близок к кремлевской администрации, тем или иным образом связан не только с частной военной компанией "Вагнер", но и с кибернетической безопасностью или вмешательством в избирательные системы, поэтому он должен оказаться и в списке санкций ЕС".

Детали: На следующей неделе комитет намерен рассмотреть предложение "обязать МИД включить Пригожина в санкции ЕС".

В среду парламентский комитет выяснял, с какой целью в конце января в Вильнюсе приземлялся самолет, который связывают с Пригожиным.

По словам Гайжаускаса, было установлено, что самолет прибыл на ремонт в одну из компаний, принадлежащих литовской группе компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group, контролируемой Гедиминасом Жемялисом.

"Мы знаем, что он прибыл именно для ремонтных работ, но ремонт, насколько мы знаем, не был осуществлен, когда выяснилось, что в отношении этого борта все же применяются санкции Минфина США", - сказал председатель комитета.

Предыстория:

  • США наложили санкции на Пригожина, связанные с ним компании и активы, в частности ПВК Вагнера и "фабрику троллей", которую он финансирует.
  • США обвиняют компании Пригожина во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
  • Пригожина считают личным другом президента России, его компании обеспечивают питание для Кремля. Еще одним основанием для санкций стало широкое сотрудничество компаний Пригожина с Министерством обороны России в строительстве военных баз у границы России и Украины, которые Москва использует для ввода своих военных на территорию Украины.
  • Пригожин также якобы нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

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Темы: санкцииПутинРосcияЛитваЕС
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