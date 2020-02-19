Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд призначив керівників Держспорту, Держкіно та ще двох відомств

Середа, 19 лютого 2020, 14:07
Уряд призначив керівників Держспорту, Держкіно та ще двох відомств
Урядовий портал

Кабінет міністрів 19 лютого  призначив чотирьох очільників Державних агентств з питань cпорту, кіно, мистецтв, мистецької освіти.

Джерело: міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Telegram

Пряма мова: "Уряд сьогодні призначив очільників чотирьох профільних інституцій, які знаходяться в підпорядкуванні МКМС: Левчук Сергій призначений головою Державного агентства спорту; Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно; Григоренко Галина - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти".

Що передувало: У конкурсі на посаду голови новоствореного Державного агентства спорту переміг президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Також раніше стало відомо про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: