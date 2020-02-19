Уряд призначив керівників Держспорту, Держкіно та ще двох відомств

Кабінет міністрів 19 лютого призначив чотирьох очільників Державних агентств з питань cпорту, кіно, мистецтв, мистецької освіти.

Джерело: міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Telegram

Пряма мова: "Уряд сьогодні призначив очільників чотирьох профільних інституцій, які знаходяться в підпорядкуванні МКМС: Левчук Сергій призначений головою Державного агентства спорту; Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно; Григоренко Галина - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти".

Що передувало: У конкурсі на посаду голови новоствореного Державного агентства спорту переміг президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Також раніше стало відомо про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.