Кабмин назначил руководителей Госспорта, Госкино и еще двух ведомств

Кабинет министров 19 февраля назначил четырех глав государственных агентств по вопросам cпорта, кино, искусства, художественного образования.

Источник: министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Telegram

Прямая речь: "Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении ТКТС: Левчук Сергей назначен председателем Государственного агентства спорта; Марина Кудерчук - председателем Государственного агентства по вопросам кино; Григоренко Галина - председателем Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанская Ольга - председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования ".

Что было раньше: В конкурсе на должность председателя создаваемого Государственного агентства спорта победил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук

Также ранее стало известно о назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук.