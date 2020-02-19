Путін дав статус "ветеранів" колишнім українським військовим в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін надав статус "ветерана служби" колишнім українським військовим в окупованому Росією Криму.

Джерело: Федеральний закон №19-ФЗ "Про внесення зміни до статті 5 Федерального закону" Про ветеранів", опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.

Деталі: Підписаний закон вносить зміни у статтю 5 російского закону про ветеранів.

Ця стаття тепер визнає ветеранами військової служби тих, хто "проходив військову службу в дислокованих на територіях Криму і Севастополя частинах та організаціях Збройних Сил України, інших військах, військових формуваннях і органах, в яких законодавством України була передбачена військова служба".

Нагадаємо: Після анексії українського півострова Росією 4 266 українських військових не прибули з Криму для подальшого проходження військової служби.

У березні 2018 року військова прокуратура оголосила їх у розшук за підозрою у дезертирстві.