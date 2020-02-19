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Путин дал статус "ветеранов" бывшим украинским военным в оккупированном Крыму

Среда, 19 февраля 2020, 14:23
Путин дал статус ветеранов бывшим украинским военным в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин предоставил статус "ветерана службы" бывшим украинским военным в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Федеральный закон № 19-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах", опубликованный на российском официальном портале правовой информации.

Детали: Подписанный закон вносит изменения в статью 5 росийского закона о ветеранах.

Эта статья теперь признает ветеранами военной службы тех, кто "проходил военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба".

Напомним: После аннексии украинского полуострова Россией 4266 украинских военных не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы.

В марте 2018 года военная прокуратура объявила их в розыск по подозрению в дезертирстве.

Темы: Крымоккупациягосизмена
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