Путин дал статус "ветеранов" бывшим украинским военным в оккупированном Крыму

2170 просмотров
Среда, 19 февраля 2020, 15:23

Президент России Владимир Путин предоставил статус "ветерана службы" бывшим украинским военным в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Федеральный закон № 19-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах", опубликованный на российском официальном портале правовой информации.

Детали: Подписанный закон вносит изменения в статью 5 росийского закона о ветеранах.

Эта статья теперь признает ветеранами военной службы тех, кто "проходил военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба".

Напомним: После аннексии украинского полуострова Россией 4266 украинских военных не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы.

В марте 2018 года военная прокуратура объявила их в розыск по подозрению в дезертирстве.

Темы: Крым оккупация госизмена


powered by lun.ua
Материалы по теме
Политзаключенный Семена прибыл из Крыма в Киев 19 февраля 2020, 09:25
Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов 19 февраля 2020, 06:00
Оккупанты посчитали компенсацию от Украины за Крым – росСМИ 18 февраля 2020, 21:26
Все новости
Главные новости
Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще
Еще в одной стране обнаружили коронавирус
Зеленский соберет известных врачей, чтобы оценить медреформу
Спецоперация в Днепре: спецназначенцы освободили директоршу предприятия
Все новости
здоровье

Покраснение и сыпь на лице 10 причин, почему они появляются

исследование

Крах "теории лжи". Наша мимика ничего не говорит об эмоциях

мимими

Что происходит в мозге мамы и ребенка при поцелуе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!