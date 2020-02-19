Уряд Німеччини засудив ескалацію на Донбасі

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Середа, 19 лютого 2020, 20:16

Уряд Німеччини засуджує ескалацію насильства на Сході України та закликає сторони конфлікту до дотримання режиму припинення вогню та реалізації Мінських угод.

Про це заявила заступниця речника уряду Німеччині Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Деммер наголосила, що останній збройний інцидент на Донбасі має розслідувати незалежна інстанція, а місія ОБСЄ для цього має отримати безперешкодний доступ.

Водночас, вона не відповіла на запитання, чи відбудеться весною у Берліні наступний саміт у "нормандському форматі", як планувалося раніше.

Нагадаємо, у вівторок зранку збройні формування Росії атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив підтримуваних Росією бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.

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Теми: Німеччина Донбас війна


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