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Правительство Германии осудило эскалацию на Донбассе

Среда, 19 февраля 2020, 19:16
Правительство Германии осудило эскалацию на Донбассе

Правительство Германии осуждает эскалацию насилия на Востоке Украины и призывает стороны конфликта к соблюдению режима прекращения огня и реализации Минских соглашений.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Деммер отметила, что последний вооруженный инцидент на Донбассе должна расследовать независимая инстанция, а миссия ОБСЕ для этого должна получить беспрепятственный доступ.

Вместе с тем она не ответила на вопрос, состоится ли весной в Берлине следующий саммит в "нормандском формате", как планировалось ранее.

Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил поддерживаемых Россией боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.

Темы: ГерманияДонбассвойна
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